Бывшие корабли ВМС Украины могут утилизировать после спецоперации

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Почти все корабли Военно-морских сил Украины, которые перешли под контроль России еще весной 2014 года, после окончания специальной операции будут утилизированы, сообщили ТАСС в силовых структурах Крыма. Там отметили, что корабли уже сильно устарели и после окончания спецоперации нужно будет решать их судьбу.

Многие из них уже не подлежат даже буксировке. В большинстве своем эти единицы технически неисправны, их боевые возможности давно устарели, — пояснил собеседник агентства.

В беседе отметили, что эти устаревшие корабли только занимают место на причалах, предназначенных для Черноморского флота. Приходится привлекать ресурсы, чтобы их обслуживать, и не факт, что в этом есть потребность.

Как добавил собеседник агентства, российская сторона никогда не спорила с тем, что эти корабли принадлежат Военно-морским силам Украины. В 2015 году звучало предложение передать их украинцам сразу же после того, как военные действия в Донбассе завершатся.

Когда Крым вернулся в состав России, под ее контроль перешло больше 50 кораблей. Некоторые уже передали Украине и передислоцировали в Одессу. Но позже Минобороны РФ пришлось приостановить передачу единиц техники, чтобы их не могли использовать против мирного населения Донбасса.

Ранее стало известно, что двигавшийся в сторону Керченского пролива в Азовском море корабль «Донбасс» ВМС Украины лег на обратный курс. При этом на все запросы от российской стороны он так и не ответил.