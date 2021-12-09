ФСБ: двигавшийся в сторону Керчи корабль Украины лёг на обратный курс

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Двигавшийся в сторону Керченского пролива в Азовском море корабль «Донбасс» ВМС Украины лёг на обратный курс. На запросы он по-прежнему не отвечает. Об этом сообщили в ЦОС ФСБ РФ.

Корабль управления «Донбасс» лёг на обратный от Керченского пролива курс, на запросы не реагирует, — говорится в сообщении.

В ФСБ сообщили также, что ведомство расценивает действия экипажа как провокационные. Подобное поведение создаёт угрозу безопасности мореплавания.

Ранее сообщалось о том, что в сторону Керченского пролива следует корабль управления «Донбасс» ВМС Украины. Требования изменить курс он не выполняет.

По данным сайта MarineTraffic, у входа в Керченский пролив со стороны Чёрного и Азовского морей скопились несколько десятков кораблей. Это может свидетельствовать о приостановке судоходства. Официальных подтверждений данного факта не поступало.

25 ноября 2018 года суда Военно-морских сил Украины «Бердянск», «Никополь» и «Яны Капу» нарушили госграницу России, катера пограничной службы ФСБ открыли по ним огонь. Украинская сторона утверждает, что Россия была уведомлена о проходе судов по Керчь-Еникальскому каналу.

ФСБ завела уголовное дело о нарушении госграницы, а СБУ и Генпрокуратура Украины — по факту ведения агрессивной войны.