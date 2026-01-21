Бывшая соратница Зеленского раскрыла, когда закончится конфликт на Украине Экс-спикер Зеленского Мендель: украинский конфликт закончится в текущем году

Окончание украинского конфликта произойдет уже в текущем году, заявила бывший пресс-секретарь президента Украины Владимира Зеленского Юлия Мендель в соцсети X. По ее мнению, завершение боевых действий произойдет на крайне невыгодных для Киева условиях.

Украинский конфликт закончится в этом году — но на крайне неблагоприятных для нас условиях. Украину за стол переговоров вынудят сесть, — написала Мендель.

Экс-спикер главы государства пояснила, что к переговорам Украина будет вынуждена прийти в состоянии глубокого кризиса. Она перечислила такие факторы, как полностью разрушенная экономика и отсутствие финансовых ресурсов для восстановления.

Также, по ее словам, катастрофически низкий моральный дух населения будет сочетаться с политическим кризисом и повсеместной коррупцией. Она добавила, что демократические институты в стране серьезно подорваны, что усугубляет ситуацию.

Мендель отметила, что у Киева была возможность достичь соглашения на более благоприятных условиях. Однако, по ее утверждению, власти сознательно отказались от этого шанса.

Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что процесс мирного урегулирования конфликта на Украине тормозится именно из-за позиции Киева. Глава Белого дома напрямую связал эту ситуацию с президентом страны и его принципиальностью. В частности, американский лидер выразил уверенность, что Россия в большей степени готова к заключению соглашения.