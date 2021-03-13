Букингемский дворец нанял юристов для расследования жалоб на Меган Маркл

https://static.news.ru/photo/1e021642-84ca-11eb-a059-96000091f725_660.jpg Меган Маркл Фото: Cbs/Keystone Press Agency/Global Look Press

Сторонняя юридическая компания будет расследовать факты издевательского отношения герцогини Сассекской Меган Маркл к подчинённым, о которых рассказали бывшие сотрудники её секретариата.

Представители организации опросят действующих и бывших сотрудников королевского двора, которые пожаловались на надменное отношение Маркл. При этом юристы не планируют привлекать к расследованию саму герцогиню и её мужа принца Гарри, передаёт The Sunday Times со ссылкой на источники.

По данным журналистов расследование «займёт столько времени, сколько будет необходимо». Такое решение может ухудшить и без того натянутые отношения герцога и герцогини Сассекских с другими членами королевской семьи.

Накануне газета The Times опубликовала воспоминания бывших работников секретариата супругов. Они пожаловались на надменное отношение со стороны Меган Маркл: двое её личных ассистентов были вынуждены уволиться из-за сильного стресса на работе.

Представители Маркл отрицают эти обвинения. Они обратили внимание, что материал вышел за несколько дней до публикации интервью герцогини американской телеведущей Опре Уинфри. По мнению адвокатов супруги принца Гарри, это было сделано специально, чтобы настроить людей против пары.

При этом Маркл во время интервью с Уинфри намекнула на расистские взгляды в королевской семье Лондона. По её словам, часть представителей династии на фоне первой беременности герцогини Сассекской беспокоились по поводу цвета кожи малыша.

Она отметила, что подобные вопросы повергли её в шок. Кроме того, в столице государства ей обещали, что ребёнок не получит личную охрану, так как «не хотели, чтобы он становился принцем, и планировали нарушить протокол». Женщина добавила, что после рождения Арчи «при дворе» обсуждали, «насколько тёмным окажется» цвет его кожи. При этом экс-герцогиня Сассекская не ответила на вопрос о том, кто именно из членов королевской семьи инициировал подобные разговоры, чтобы не «нанести слишком большой урон семье».