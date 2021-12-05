«Будем посыпать снегом»: Кличко — о готовности городских служб к непогоде

Мэр Киева Виталий Кличко рассказал, что все городские службы готовы к снегопаду. При этом он оговорился, пообещав, что дороги посыпят снегом. Для этого, по словам градоначальника, на улицы отправят 400 единиц техники. Об этом он заявил в эфире телеканала «Киев».

Снегопады всегда приводят к транспортному коллапсу. Все службы начеку. Будем посыпать снегом, расчищать максимально быстро и днём, и ночью, — сказал Кличко.

Это не первая оговорка киевского мэра. Ранее он оконфузился на публике, не справившись с произношением отдельных букв, из-за чего слова приобрели совсем другое значение. Так, в прямом эфире боксёр не смог правильно произнести слово «писля», что переводится как «после». Вместо этого он ляпнул нечто настолько несуразное, что насмешил даже сурдопереводчицу. Но этим дело не кончилось — после первого ляпа Кличко допустил второй промах. Он не смог выговорить слово «сенсационных».

Позднее, в ноябре 2020 года Кличко издал иллюстрированную книгу со своими курьёзными цитатами. Она получила название «Кто не слышал, тот увидит!». Тираж составил 3500 экземпляров. Среди вошедших в сборник афоризмов такие высказывания политика, как «Мост, который устал», «Хватит шастать без настоятельной потребности», «Чтобы холодная вода превратилась в горячую, её надо подогреть» и другие.