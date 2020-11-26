Кличко издал книгу со своими цитатами

https://static.news.ru/photo/bc7658a2-2fec-11eb-bf47-fa163e074e61_660.jpg Виталий Кличко Фото: klichko.org

Мэр Киева и бывший чемпион мира по боксу Виталий Кличко выпустил иллюстрированную книгу с собственными цитатами.

Книга под названием «Кто не слышал, тот увидит!» была выпущена тиражом в три тысячи экземпляров. Весь тираж книги оформлен как подарочное издание.

Как давно обещал, я таки выдал самоироническую книгу со своими известными цитатами. Она яркая, весёлая, позитивная. Мы выдали эту книжку в таком интересном формате — смешном, маленьком, удобном, — приводит слова Кличко «Москва 24».

В книгу вошли 14 популярных высказываний бывшего спортсмена. Они сопровождаются иллюстрациями, чтобы читатели представляли себе, в каком контексте была сказана та или иная фраза.

Среди вошедших в сборник афоризмов такие его высказывания, как «Мост, который устал», «Хватит шастать без настоятельной потребности», «Чтобы холодная вода превратилась в горячую, её надо подогреть» и др.

Мэр Киева отметил, что сейчас ведутся переговоры с издателем об увеличении тиража. Кличко заявил, что планирует направить доходы с продажи книги на благотворительность.

По словам бывшего боксёра, возможно, выйдут новые серии книги — с другими цитатами. Также он допускает выпуск книги на иностранных языках.

Ранее NEWS.ru писал, что экс-чемпион мира в тяжёлом весе украинец Владимир Кличко войдёт в зал Международной боксёрской славы в 2021 году по итогам голосования ассоциации боксёрских писателей и историков США.