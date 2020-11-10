Владимир Кличко вошёл в зал Международной боксёрской славы

Экс-чемпион мира в тяжёлом весе украинец Владимир Кличко войдёт в зал Международной боксёрской славы в 2021 году по итогам голосования ассоциации боксёрских писателей и историков США (BWAA).
Как сообщает издание «Чемпион», Кличко вошёл в пятёрку лучших из 42 номинантов в категории Modern Class, в которой могут выдвигаться спортсмены, проведшие свой последний поединок не позже трёх лет. Официальные результаты будут оглашены в декабре, а сама церемония пройдёт в городе Канастоти штата Нью-Йорк, где находится Зал славы и Музей бокса, однако пока неизвестно, как пройдёт церемония из-за эпидемиологической ситуации в мире.
Ранее в 2018 году в Международный зал боксёрской славы был включён брат Владимира Виталий Кличко, в настоящий момент занимающий пост мэра Киева.
Как писал NEWS.ru, российский боксёр Марк Урванов проведёт следующий бой против действующего чемпиона мира WBA Рене Альварадо из Никарагуа.