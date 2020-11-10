Владимир Кличко вошёл в зал Международной боксёрской славы

https://static.news.ru/photo/3c84d5b4-2359-11eb-8c7b-fa163e074e61_660.jpg Владимир Кличко Фото: KlitschkoOfficial/facebook.com

Экс-чемпион мира в тяжёлом весе украинец Владимир Кличко войдёт в зал Международной боксёрской славы в 2021 году по итогам голосования ассоциации боксёрских писателей и историков США (BWAA).

Как сообщает издание «Чемпион» , Кличко вошёл в пятёрку лучших из 42 номинантов в категории Modern Class, в которой могут выдвигаться спортсмены, проведшие свой последний поединок не позже трёх лет. Официальные результаты будут оглашены в декабре, а сама церемония пройдёт в городе Канастоти штата Нью-Йорк, где находится Зал славы и Музей бокса, однако пока неизвестно, как пройдёт церемония из-за эпидемиологической ситуации в мире.

Ранее в 2018 году в Международный зал боксёрской славы был включён брат Владимира Виталий Кличко, в настоящий момент занимающий пост мэра Киева.

Как писал NEWS.ru, российский боксёр Марк Урванов проведёт следующий бой против действующего чемпиона мира WBA Рене Альварадо из Никарагуа.