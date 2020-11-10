Боксёр Урванов проведёт бой за титул чемпиона мира

https://static.news.ru/photo/63a79896-2351-11eb-8912-fa163e074e61_660.jpg Марк Урванов Фото: vk.com/mark_urvanov

Российский боксёр Марк Урванов (18-2-1) проведёт следующий бой против действующего чемпиона мира WBA Рене Альварадо (32-8) из Никарагуа. Об этом сообщает пресс-служба Академии единоборств РМК.

Точная дата и место боя пока неизвестны. Сейчас Урванов тренируется в Академии единоборств РМК, где и пройдёт большая часть его тренировочного лагеря.

Сейчас план на бой один — победить. В случае моей победы для меня будут открыты все двери. Смогу проводить объединительные поединки, защиту, и в целом будет много возможностей. Про Рене могу сказать, что он очень опытный боксёр, размашистый, может сильно ударить, поэтому в бою нужно быть предельно внимательным, — рассказал боксёр.

Урванов провёл в 2020 году один бой — в марте на турнире RCC Boxing Promotions он отправил в нокаут киргизского боксёра Акжола Сулайманбека Уулу и завоевал титул WBA Gold.

Рене Альварадо стал регулярным WBA во втором полулёгком весе в ноябре прошлого года и с тех пор не выходил на ринг.

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