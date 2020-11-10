Отлёт башки: лучший российский боксёр возвращается

Самый успешный и один из самых ярких российских боксёров последних 10 лет Сергей Ковалёв анонсировал возвращение. Сокрушительное поражение от Сауля Альвареса случилось уже год назад, и сейчас пришло время вернуться на победные рельсы. С кем Ковалёв может боксировать, где он это сделает и как это будет выглядеть — рассказывает NEWS.ru.

2020 год был и остаётся настолько тяжёлым для бокса, что про некоторых больших боксёров даже начали забывать. Многие чемпионы не выходили на ринг в этом году, Ковалёв оказался в одной компании с Мэнни Пакьяо, Саулем Альваресом, Геннадием Головкиным, Энтони Джошуа, Эрролом Спенсом, Артуром Бетербиевым и некоторыми другими. Элитная группа, но, к сожалению, — это друзья по несчастью.

Про Ковалёва, правда, забыть не получилось бы даже при желании: его имя мелькнуло в СМИ в связи с приговором, который ему вынес суд в США. Сергей, как известно, отлупил актрису Джейми Фронтс, которая не приняла его ухаживания. Избежать реального срока удалось, но три года условно боксёр получил. Кроме того, он обязан возместить судебные издержки в размере $220 и записаться на курсы по управлению гневом.

А раз реального срока нет и приговор уже вынесен, значит, можно спокойно продолжать карьеру. И Сергей собирается её продолжать.

Не в этом году, так в следующем я вновь стану чемпионом мира, — написал он на своей странице в Instagram.

Амбициозный план. Сергею 37 лет, и он сам признавался на встрече с болельщиками в Москве осенью 2019 года, что пик формы уже прошёл. По его словам, в 33 года он почувствовал, что организм уже не выдерживает тех нагрузок, к которым он привык: вес стал уходить сложнее, появились травмы. От этого и пошли поражения. Не нужно быть профессором анатомии, чтобы предположить, что в 37 лет все процессы идут чуть сложнее, чем в 33, а после годичного простоя — тем более.

Означает ли это, что двери к главным титулам в боксе для Крашера уже закрыты? Нет. Тем более что следующий бой он, вполне вероятно, проведёт в России. Об этом 9 ноября сообщили ТАСС в команде спортсмена. Боксировать дома у Сергея всегда получалось прекрасно, в России он ещё ни разу не проигрывал. Но даже если драться снова придётся в США, у Ковалёва есть несколько отличных вариантов для боёв.

facebook.com/thekrusher

Во-первых, это Артур Бетербиев. Без этого боя карьера обоих боксёров будет неполной. Они 13 лет назад дрались в любителях, и про тот поединок легенды ходят до сих пор. Победу тогда отдали Артуру, но Ковалёв уверен, что на самом деле бой выиграл он, просто у него не было таких покровителей. Как сказал Крашер, у Бетербиева в том поединке голова до ж*** отлетала. Словесная перепалка между двумя ярчайшими российскими полутяжами не прекратилась до сих пор.

Лучшего боя, чем этот, для Ковалёва вообще не придумать. Но проблема в том, что сейчас он не сильно нужен Бетербиеву: Артур — непобеждённый чемпион мира по двум версиям, и рисковать всем в бою с таким опасным претендентом — не самая очевидная идея. Раньше чемпионом был Ковалёв и по той же причине он не выходил на бой с Артуром. Ребят всегда разводили, но однажды им всё-таки надо было бы встретиться на профи-ринге. Это была бы бомба.

Второй и самый очевидный вариант прямо сейчас — бой с Джо Смитом за вакантный пояс чемпиона мира по версии WBA. Смит — первый номер рейтинга, Ковалёв — четвёртый, но по известности в мире Сергей даст гигантскую фору американцу. Даже в самих Штатах Сергея знают лучше, чем Джо. Несмотря на то что последний в своё время выбил 51-летнего Бернарда Хопкинса за канаты.

Учитывая, что у Ковалёва осталось два боя по контракту с американским промоутером Кэти Дувой, идеальным сценарием видится такой: поединок в Штатах за титул чемпиона мира со Смитом в начале следующего года, затем объединительный бой с Бетербиевым в Москве или Екатеринбурге летом 2021-го. Если так всё и будет, то поединок Артура с Сергеем станет самым крутым боксёрским событием в России чуть ли не за всю историю. Только два боя смогут конкурировать с этим: Александр Поветкин — Владимир Кличко в 2013-м и Александр Усик — Мурат Гассиев в 2018-м.

Как же хочется, чтобы всё получилось! Ковалёв даже в 37 лет вполне способен сделать так, чтобы голова Бетербиева отлетала до того самого места, о котором ранее шла речь. Но и Артур будет справедливо уверен в своей победе. Этот бой вполне можно загадывать у Деда Мороза на Новый год.