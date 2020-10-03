Отказала и получила: боксёра Ковалёва осудили в США за нападение на женщину

Сергей Ковалёв — один из самых успешных российских боксёров последних 10 лет, но его репутация серьёзно пострадала из-за любви к женщинам. Экс-чемпион мира получил условный срок в США за нападение на актрису. Учитывая, как шёл судебный процесс, 37-летний уроженец Челябинской области легко отделался. Кстати, это не единственная его история с девушками в США. Подробности — в материале NEWS.ru.

Нападение — лучшая защита

Три года условно Ковалёв получил за нападение на актрису Джейми Фронтс. Инцидент произошёл 9 июня 2018 года года в американском Биг-Бэр Сити (штат Калифорния). По словам Фронтс, российский боксёр проявлял к ней интерес, однако она отклонила его ухаживания. Получив отказ, Ковалёв последовал за ней в номер, где и произошло нападение.

На суде Фронтс рассказала, что действующий на тот момент чемпион мира нанёс ей удары по лицу, в результате чего девушка получила перелом носа, сотрясение мозга и смещение шейного диска. Кроме того, он пнул собаку актрисы.

Несколько дней спустя Ковалёва задержала американская полиция и предъявила ему обвинение в нападении на человека с применением силы, которая привела к тяжким телесным повреждениям. Ему грозило четыре года реального срока. Также Фронтс подала иск в отношении Ковалёва на $8 млн. Так что помимо свободы Сергей мог лишиться и огромной суммы денег.

Джейми Фронтс prettypinkacres/Instagram.com

Из отделения полиции он был выпущен под залог в $50 тысяч. Изначально боксёр своей вины не признавал. Он говорил, что Фронтс просто хочет содрать денег с известного спортсмена. Но в конце концов вину признать всё-таки пришлось — улики были в пользу женщины.

В итоге Ковалёв пошёл на сделку с прокуратурой, чтобы та сняла с него обвинения в уголовном преступлении. Так в ведомстве и сделали, а боксёр признал себя виновным в административном правонарушении. Тюремного заключения удалось избежать — Сергей получил три года условно. Кроме того, он обязан возместить судебные издержки в размере $220 и записаться на курсы по управлению гневом.

Неплохой финал истории, учитывая, что могло быть. Сергей может спокойно продолжить боксёрскую карьеру, которая, правда, в последнее время пошла на спад. Он больше не чемпион мира, так как потерпел поражение нокаутом от Сауля Альвареса 2 ноября 2019 года. С тех пор россиянин на ринг не выходил.

Дамский угодник

Эта история с Джейми Фронтс — не единственная, в которую попадал Ковалёв с американскими женщинами. Ещё один инцидент произошёл в июле 2019 года. Тогда журналист, эксперт по боксу Майк Коппинджер рассказал о том, что Ковалёв был снят с рейса из Форт-Родердэйл во Флориде в Лос-Анджелес.

Gene Blevins/Global Look Press

Причиной удаления спортсмена с борта стали обвинения пассажирки в том, что боксёр трогал её, лез целоваться и кидал в неё деньги. Женщина была доведена до слёз, на борту возник конфликт, в который были вовлечены другие пассажиры. Они делали Ковалёву замечания, на что тот реагировал агрессивно. Стюардесса вызвала полицейских, которые решили снять россиянина с рейса. Арестовывать его тогда не стали, дел тоже никаких не заводили.

Всё это плохо сказывается на репутации российского экс-чемпиона мира в полутяжёлом весе, который, между прочим, является женатым человеком с двумя детьми.