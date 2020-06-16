Кличко не смог произнести двух слов и высмеял себя за это

https://static.news.ru/photo/0c5ca6ee-b015-11ea-b929-fa163e074e61_660.jpg Виталий Кличко Фото: Viktor Chernov/Russian Look/яGlobal look Press

Мэр Киева Виталий Кличко вновь оконфузился на публике, не справившись с произношением отдельных букв, из-за чего слова приняли совсем другой контекст. Так. в прямом эфире боксёр не смог правильно произнести слово «писля», что переводится как «после».

Вместо этого киевский градоначальник ляпнул нечто настолько несуразное, что насмешил даже сурдопереводчицу. На этом дело не кончилось — после первого ляпа Кличко допустил второй промах. Он не смог выговорить слово «сенсационных».

Чтобы исправить положение дел, спортсмен выступил с шуточным заявлением в Instagram. В видеоролике мэр перечисляет степени сенсаций, будучи пи этом в футболке со своим изображением и ироничной надписью.

Сенсации бывают разные — от маленьких и неинтересных до сенсационных! — подписал «оправдательный» пост Кличко.

Чемпион мира по боксу не первый раз попадает в подобные истории. Ему принадлежит знаменитая фраза о двух заместителях, «четыре из которых уже месяц лежат в кабинете министров».

Он же запустил в народ фразу о завтрашнем дне, которая уже стала мемом. Дословно фраза звучала так: «А сегодня в завтрашний день не все могут смотреть. Вернее, смотреть могут не только лишь все, мало кто может это делать».

Ранее NEWS.ru сообщал, что бывший чемпион мира по боксу в тяжёлом весе, а ныне мэр Киева Виталий Кличко присоединился к челленджу, призывавшему соблюдать гигиену во время пандемии коронавируса. Политик показал, как правильно мыть руки, при этом сделал это в боксёрских перчатках.