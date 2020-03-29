https://static.news.ru/photo/0e9fc8da-71b0-11ea-8b86-fa163e074e61_660.jpg Фото: Stephen Chung/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Несколько частных компаний Великобритании приняли решение предоставить бесплатно медикам автомобили и велосипеды.

Таким образом они хотят минимизировать риск заражения врачей COVID-19 по пути на работу, передаёт телеканал Sky News.

Власти страны, в свою очередь, на время пандемии сделали бесплатной парковку для работников медицинской сферы.

Ранее NEWS.ru писал, что британский премьер-министр Борис Джонсон предупредил соотечественников об ухудшении ситуации с коронавирусом и призвал их не покидать свои дома без крайней необходимости. На сегодняшний день в Великобритании насчитывается 17 тысяч заразившихся COVID-19, умерли более тысячи человек.

В мире инфицированы более 671 тысячи человек. Жертвами болезни стали более 30 тысяч человек, выздоровели свыше 145 тысяч.

Согласно последним данным, в России зафиксировано 1534 случая коронавирусной инфекции, из которых более 1 тысячи приходится на долю Москвы. Выписаны из больниц 64 человека, скончались — восемь.