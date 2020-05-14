Британский трейдер сумел заработать на отрицательной цене на нефть

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Постоянный представитель РФ при Евросоюзе Владимир Чижов сообщил, что вопрос об открытии границы ЕС для россиян в практическом плане пока не стоит.

Об этом он сказал в интервью телеканалу «Россия 24». Об открытии внешней границы Евросоюза, соответственно, шенгенского пространства, пока что в практическом плане вопрос не стоит, это в том, что касается...