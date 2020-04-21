Эксперты объяснили отрицательные цены на нефть

https://static.news.ru/photo/b2b8d7d2-83d9-11ea-a75e-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Экономисты прокомментировали снижение цен на майские фьючерсы нефти марки WTI до отрицательных значений.

Как рассказал «Вечерней Москве» экономист Алексей Коренев, причина падения цен в том, что американская нефть просто никому не нужна.

По его словам, у WTI очень высокая себестоимость извлечения. В текущих условиях, хоть США и не брали на себя обязательства по сокращению добычи, они вынуждены будут это сделать, поскольку добыча становится невыгодной.

В среду мы увидим цифры по изменениям запасов нефти и, скорее всего, они перевалят через 20 млн, чего на моей памяти ещё не было. Так что, на мой взгляд, в падении цен нет ничего удивительного, — сказал эксперт.

Он также прогнозирует, что цены восстановятся до $25-30 за баррель.

По мнению профессора кафедры финансов и банковского дела РАНХиГС Юрия Юденкова, пока не пройдёт коронавирус и не запустятся производства, нефть так и останется на низкой отметке в 10–20 долларов.

Проблема сегодня в том, что нефть эту просто некуда тратить — самолёты не летают, топливо не нужно, машины почти не возят грузы. Дальнейшее развитие ситуации и влияние скачков цен на экономику будет зависеть только от конкретных действий каждой страны, - отметил он.

Ранее стало известно, что цена на российскую нефть достигла отрицательных значений. Как писал NEWS.ru, 20 апреля она оценивалась в минус $2 за баррель. Одновременно цены на майские фьючерсы на нефть американской марки WTI достигли показателя минус $39,44.