https://static.news.ru/photo/00249c34-295a-11ea-af80-fa163e074e61_660.jpg Фото: The Royal Family/facebook.com

Форин-офис рассказал о странных просьбах, которые британцы направляли сотрудникам ведомства в 2019 году. Среди них — запрос о предоставлении номера телефона американского рэпера Кёртиса Джексона, известного как 50 Cent, и требование забрать наушники, забытые подданным Королевства в номере французского отеля.

В Китае пара из Великобритании, воспользовавшаяся услугами донора спермы, решила уточнить в МИДе, могут ли его сотрудники признать полученные репродуктивные клетки британскими.

From what to wear to Windsor Castle to testing sperm for its 'nationality', the @ForeignOffice received some strange requests in 2019 https://t.co/Kiq1QlbAgc — Sky News (@SkyNews) December 28, 2019

Один из звонивших во внешнеполитическое ведомство хотел уточнить, может ли его сын получить британский паспорт, если был зачат в Англии, пишет Sky News. В Швеции женщина обратилась к сотрудникам МИД Великобритании с вопросом о том, что ей стоит надеть на приём в Виндзорский замок.

Хотя мы не можем раздавать номера известных рэперов, забирать потерянные вещи или советовать на тему дресс-кода в Виндзорском замке, наш преданный консульский персонал всегда готов помочь британцам, у которых возникли проблемы во время нахождения за границей, — прокомментировал пресс-секретарь Форин-офиса.

Ранее NEWS.ru писал, что трое британцев утонули в бассейне в Испании в канун Рождества. Девятилетняя девочка стала тонуть в бассейне, и её 16-летний брат и отец бросились на помощь. В результате все трое скончались, прибывшие на место инцидента спасатели не смогли ничего сделать. СМИ сообщали, что погибшие не умели плавать.