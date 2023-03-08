Британских коммандос обучат боям в холодных горах на новой базе в Норвегии Британия открыла в Норвегии новую военную базу Camp Viking

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Великобритания открыла новую военную базу Camp Viking («Лагерь викингов») в Норвегии, сообщил Королевский военно-морской флот. Как сообщается на сайте флота, база расположена в 40 км от норвежского города Тромсе и имеет идеальное расположение для защиты северного фланга НАТО. Она будет поддерживать британских коммандос в течение следующих 10 лет.

Новая оперативная база Camp Viking будет служить центром для коммандос королевской морской пехоты, <...> которые должны будут сражаться в условиях холодной погоды, — говорится в сообщении.

За минувшую зиму в «Лагерь викингов» уже успели перебросить около тысячи британских спецназовцев. Сейчас они проводят учения вместе с союзниками по Североатлантическому альянсу. Командующий развертываемым подразделением майор Кирк Аллен заявил, что новая база станет координационным центром для обучения бойцов ведению боевых действий в горах и при холодной погоде, а также стратегически размещенным объектом поддержки натовских операций.

Ранее в Румынии опровергли слухи о секретном соглашении с США о строительстве военной базы в дельте Дуная. В румынском Минобороны заявили, что подобное никогда не обсуждалось.