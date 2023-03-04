В Румынии опровергли слухи о создании военной базы США на Дунае Минобороны Румынии опровергло слухи о строительстве военной базы США в дельте Дуная

Фото: state.gov

Министерство обороны Румынии опровергло слухи о соглашении между американским и румынским правительствами о строительстве военной базы США в дельте Дуная. В оборонном ведомстве заверили, что такие планы никогда не обсуждались.

Сообщаем о фейковом сообщении, в котором без каких-либо реальных оснований проводится идея, что правительства Румынии и США заключили секретное соглашение о строительстве военной базы в дельте Дуная. Подобное соглашение никогда не обсуждалось, — заявили в ведомстве.

В Минобороны пояснили, что в ложном сообщении были ссылки на законопроект Black Sea Security Act of 2022, внесенный в июле 2022 года в Конгресс США. В действительности в этой инициативе ничего подобного не предлагалось.

В январе Министерство обороны США приняло решение оставить еще на девять месяцев несколько тысяч американских военных на юго-востоке Румынии. Всего на румынской базе ВВС базируются около четырёх тысяч американских солдат.