Британские врачи рассказали, когда закончится вспышка оспы обезьян Sky News: вспышка оспы обезьян в Британии может продлиться до конца года

Фото: Yang Wenbin/XinHua/Global Look Press

Группа руководителей британских медучреждений и благотворительных организаций заявила в эфире телеканала Sky News, что вспышка оспы обезьян в Великобритании может длиться месяцы и стать эндемией, если правительство не примет срочные меры. Как заявил бывший президент Британской ассоциации по вопросам сексуального здоровья и ВИЧ доктор Джон Максорли, стране нужно оперативно обеспечить доступ к большему количеству вакцин и более эффективно их распределять.

Похоже, что нас ждет вспышка, которая продлится до конца года, — заявил он.

Представители британского агентства по здравоохранению в свою очередь заверили, что в стране достаточно вакцины, а ответственность за промедления с организацией вакцинации несет Национальная служба здравоохранения.

Ранее главный профилактолог УрФО Сергей Токарев сообщил, что соблюдение мер личной гигиены является основным и наиболее действенным способом защиты от оспы обезьян. Он отметил, что для этого в повседневной жизни необходимо носить медицинские перчатки, обрабатывать их и руки дезинфицирующими средствами на основе спирта, а при половых контактах пользоваться презервативами.