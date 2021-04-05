Британские власти разрешат гражданам путешествовать за границу

https://static.news.ru/photo/922139be-9630-11eb-8176-96000091f725_660.jpg Фото: Daniel Hambury via www.imago-ima/Global Look Press

Правительство Великобритании надеется, что граждане страны смогут выезжать за границу с туристическими целями с 17 мая, заявил премьер-министр государства Борис Джонсон.

Он отметил, что нельзя недооценивать трудности с распространением COVID-19 в некоторых странах.

Мы надеемся, что сможем это сделать (разрешить выезжать из страны. — NEWS.ru) с 17 мая, однако не хотелось бы становиться заложниками фортуны и недооценивать трудности, с которыми сталкиваются сейчас некоторые из тех государств, которые наши граждане хотели бы посетить, — сказал он.

Политик подчеркнул, что власти Соединённого Королевства не хотят, чтобы коронавирус был заново завезён в страну. При этом число новых случаев заражений в мире растёт.

Необходимо это учитывать и быть реалистами, — отметил он.

Глава правительства рассказал, что с 12 апреля в стране начинается новый этап ослабления карантинных ограничений. Для жителей откроются магазины, спортклубы, кемпинги, зоопарки, парикмахерские и другие учреждения, где обслуживание ведётся на открытом воздухе.

Я сам в понедельник, 12 апреля, пойду в паб и с осторожностью, но необратимо подниму пинту пива, — сказал Джонсон.

Он заключил, что сейчас нет ничего, что могло бы помешать планам правительства по снятию ограничений, передаёт ТАСС.

Накануне британские власти сообщили, что в апреле начнут пилотные испытания системы паспортов иммунитета к коронавирусу. Документ будет представлять собой приложение для cмартфонов, разработка и отладка которого потребует нескольких месяцев. Рассматривается также возможность введения бумажных свидетельств наличия иммунитета, которые будут рассчитаны на людей, не пользующихся современными электронными уcтройствами, писал NEWS.ru.