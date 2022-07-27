Ученые из Великобритании создали жвачку от коронавируса

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Сотрудники школы стоматологии Пенсильванского университета Великобритании создали новую жвачку от коронавируса, сообщает телеканал «Звезда». Профессор фундаментальных наук университета Генри Дэниелл отметил, что вирус чаще всего распространяется через слюну, а потому жвачка будет наиболее действенной.

SARS-CoV-2 размножается в слюне, и мы знаем, что когда инфицированный человек чихает, кашляет или говорит, часть этого вируса может распространяться и достигать других, — рассказал он.

Ранее стало известно, что из российских поликлиник начала исчезать вакцина «Спутнику Лайт». Для ревакцинации против коронавируса можно использовать первый компонент «Спутника V», идентичный этой вакцине, подтвердил главный внештатный специалист Минздрава России по инфекционным болезням Владимир Чуланов. По его словам, запасы двухкомпонентных вакцин в регионах по-прежнему есть.