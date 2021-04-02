Британская журналистка рассказала, как помирить Россию и Евросоюз

https://static.news.ru/photo/931ac0c6-93ea-11eb-a519-96000091f725_660.jpg Фото: ANATOLY MALTSEV/ТАСС

Сблизить Россию и Евросоюз смогут поставки российской вакцины от коронавируса «Спутник V» в Европу. В этом убеждена журналистка британского журнала The Spectator Мери Дейевски.

Она напомнила, что канцлер Германии Ангела Меркель и президент Франции Эммануэль Макрон провели переговоры с российским лидером Владимиром Путиным. На них главы государств обсудили производство «Спутника V» в Европе. Журналистка объясняет «политическую уступку» европейских лидеров риском третьей волны коронавируса.

Кажется, они сделали глубокий вдох и позвонили Владимиру Путину, — написала Дейевски.

Она считает, что покупка российского препарата может помирить Евросоюз и Россию. Этого хотят Франция и Германия, но против выступают страны Балтии и Польша. В статье Дейевски напоминает, что европейцы массово отказываются прививаться препаратом шведско-британской компании AstraZeneca.

Ранее премьер-министр Чехии Андрей Бабиш заявил, что Евросоюз не может обеспечить страны вакцинами против коронавирусной инфекции, и косвенно вынуждает власти Чехии купить «Спутник V».

Как писал NEWS.ru, канцлер Австрии Себастьян Курц сообщил, что страна начнёт закупки российской вакцины. Переговоры между Веной и Москвой по этому вопросу находятся в финальной стадии.