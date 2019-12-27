https://static.news.ru/photo/217a811e-28c9-11ea-96d3-fa163e074e61_660.jpg Фото: Egon Bömsch/imageBROKER.com/Global Look Press

Прототип всемирно известной британской красной телефонной будки получил статус особо охраняемого архитектурного объекта Соединённого Королевства. Это значит, что она не может быть снесена или изменена без одобрения местных или правительственных органов.

Красная телефонная будка — общеизвестная визитная карточка Великобритании, и я рада, что мы можем сохранить первую из них, — заявила министр культуры страны Хелен Уэйтли.

Историческая телефонная будка, находящаяся сейчас в Вест-Энде, внесена в список «особо важных строений, представляющих повышенный интерес». Проект этой будки был разработан британским архитектором Джайлсом Скоттом в 1924 году. До 1936 года, когда её сменила новая модель с небольшими изменениями, в столице Великобритании было установлено около 1,7 тыс. экземпляров исторической красной телефонной будки.

NEWS: UK's first red public telephone box listed status upgraded to Grade II* in recognition of its iconic design.



See the K2 red telephone box for yourself outside the @royalacademy in London, where it has stood since 1924.



Find out more: https://t.co/rLQpqSnPRo pic.twitter.com/vd8KKSgXO1 — DCMS (@DCMS) December 27, 2019

Как писал NEWS.ru, Германия опять требует от России возвращения культурных ценностей, вывезенных с немецкой территории после Второй мировой войны. В Берлине считают, что культурные объекты не должны использоваться в качестве компенсации за военные потери, что оговаривалось в Гаагских правилах ведения войны от 1907 года.