Фото: Egon Bömsch/imageBROKER.com/Global Look Press

Прототип всемирно известной британской красной телефонной будки получил статус особо охраняемого архитектурного объекта Соединённого Королевства. Это значит, что она не может быть снесена или изменена без одобрения местных или правительственных органов.

Красная телефонная будка — общеизвестная визитная карточка Великобритании, и я рада, что мы можем сохранить первую из них, — заявила министр культуры страны Хелен Уэйтли.

Историческая телефонная будка, находящаяся сейчас в Вест-Энде, внесена в список «особо важных строений, представляющих повышенный интерес». Проект этой будки был разработан британским архитектором Джайлсом Скоттом в 1924 году. До 1936 года, когда её сменила новая модель с небольшими изменениями, в столице Великобритании было установлено около 1,7 тыс. экземпляров исторической красной телефонной будки.

Как писал NEWS.ru, Германия опять требует от России возвращения культурных ценностей, вывезенных с немецкой территории после Второй мировой войны. В Берлине считают, что культурные объекты не должны использоваться в качестве компенсации за военные потери, что оговаривалось в Гаагских правилах ведения войны от 1907 года. 

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