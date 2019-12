Историческая телефонная будка, находящаяся сейчас в Вест-Энде, внесена в список «особо важных строений, представляющих повышенный интерес». Проект этой будки был разработан британским архитектором Джайлсом Скоттом в 1924 году. До 1936 года, когда её сменила новая модель с небольшими изменениями, в столице Великобритании было установлено около 1,7 тыс. экземпляров исторической красной телефонной будки.

NEWS: UK's first red public telephone box listed status upgraded to Grade II* in recognition of its iconic design.



See the K2 red telephone box for yourself outside the @royalacademy in London, where it has stood since 1924.



