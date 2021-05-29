Британская разведка оценила версию утечки коронавируса из лаборатории

Версия об утечке коронавируса из Уханьского института вирусологии КНР является правдоподобной. К такому выводу пришла разведка Великобритании, сообщает издание Sunday Times со ссылкой на источник в спецслужбах страны.
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При этом издание приводит мнение американских разведслужб, которые обеспокоились тем, что в случае, если причину возникновения инфекции не удастся выявить, в будущем подобное может произойти снова.
Sunday Times напомнило, что ранее мнениям учёных, заявлявших об искусственном происхождении вируса, не давали хода.
Ранее представители группы британских и норвежских учёных по результатам совместного исследования заявили, что их китайские коллеги создали COVID в лаборатории в Ухани, а затем попытались скрыть рукотворное происхождение болезни с помощью реверсивных версий вируса.
Анализируя образцы коронавируса в попытке разработать вакцину, учёные из Великобритании и Норвегии