Британская разведка оценила версию утечки коронавируса из лаборатории

https://static.news.ru/photo/8b52d298-8e6e-11ea-8406-fa163e074e61_660.jpg Фото: Cheng Min/ XinHua/Global Look Press

Версия об утечке коронавируса из Уханьского института вирусологии КНР является правдоподобной. К такому выводу пришла разведка Великобритании, сообщает издание Sunday Times со ссылкой на источник в спецслужбах страны.

Издание напомнило , что ранее западные разведки, включая британскую, считали версию лабораторного происхождения вируса маловероятной, однако затем была проведена переоценка позиции и версия перешла в разряд правдоподобных.

При этом издание приводит мнение американских разведслужб, которые обеспокоились тем, что в случае, если причину возникновения инфекции не удастся выявить, в будущем подобное может произойти снова.

Sunday Times напомнило, что ранее мнениям учёных, заявлявших об искусственном происхождении вируса, не давали хода.

Ранее представители группы британских и норвежских учёных по результатам совместного исследования заявили, что их китайские коллеги создали COVID в лаборатории в Ухани, а затем попытались скрыть рукотворное происхождение болезни с помощью реверсивных версий вируса.

Анализируя образцы коронавируса в попытке разработать вакцину, учёные из Великобритании и Норвегии нашли в образцах уникальные следы, которые, по их словам, могли возникнуть только в результате лабораторных манипуляций. Специалисты также отметили, что у SARS-CoV-2 не удаётся выявить естественного предка.