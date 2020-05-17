Британия выделила £93 млн на строительство центра по борьбе с COVID-19

https://static.news.ru/photo/4a8ca3c8-9833-11ea-96e6-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Министерство по делам бизнеса, энергетики и промышленной стратегии Великобритании сообщило о выделении дополнительных £93 млн для ускорения открытия центра по борьбе с коронавирусом.

Правительство инвестирует до 93 миллионов фунтов стерлингов для ускорения строительства нового Центра по производству вакцины и инновациям, который по завершению строительства будет способен производить достаточное количество доз вакцины для обслуживания всего населения Великобритании всего за шесть месяцев, — отметили представители ведомства.

Согласно планам строителей, новый центр будет открыт летом 2021 года — это на 12 месяцев раньше, чем планировалось. В учреждении будут разрабатывать не только вакцину от коронавируса, но и от других видов болезней.

Нам нужно найти новые способы борьбы с вирусом. Мы сделаем это с помощью тестирования и отслеживания — тестирования лиц, у которых есть симптомы, на наличие вируса и отслеживания контактов, которые могли быть заражены, — заявил премьер-министр страны Борис Джонсон.

NEWS.ru передавал ранее, что число жертв коронавируса в Британии превысило 34 тысячи человек.