Британия ввела санкции против командиров ЧВК «Вагнер»

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Правительство Великобритании включило в санкционный список россиян, связанных с ЧВК «Вагнер», сообщили в пресс-службе Министерства иностранных дел Соединенного Королевства. Ограничительные меры коснулись восьми человек. Среди них и командиры подразделений ЧВК.

Согласно обнародованным данным, список пополнили Александр Малолетко, Константин Пикалов, Александр Иванов, Виталий Перфилев, Дмитрий Сытый и Иван Маслов. Кроме того, санкции ввели в отношении топ-менеджеров компаний Maroe Gold и «М Инвест» Михаила Потепкина и Андрея Манделя.

Сама компания «М Инвест» также попала под санкции. В Лондоне утверждают, что она занимается добычей золота в Судане и связана с Евгением Пригожиным. Ограничения коснулись фирм Maroe Gold, Al-Solag Mining Company, Lobaye Invest Sarlu и Sewa Security.

В июне вступил в силу 11-й пакет антироссийских санкций ЕС. В него в том числе были включены меры против обхода уже установленных ограничений. Также Евросоюз представил индивидуальные списки подсанкционных лиц и компаний.

Под новые санкции Евросоюза попaли российские чиновники, журналисты, предприниматели, военные, а также петербургский «ЧВК „Вагнер-Центр“». Всего в cанкционных списках ЕС 33 структуры и 104 физических лица, среди которых военкоры Семен Пегов, Евгений Поддубный, Александр Слaдков, а также журналисты Михаил Леонтьев и Ольга Белова.