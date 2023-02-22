Британия в ООН осудила диверсию на «Северном потоке» Постпред Великобритании в ООН Фиппс: Лондон осуждает диверсию на «Северном потоке»

Фото: Steve Taylor/Keystone Press Agency/Global Look Press

Лондон, Великобритания

Представитель постпредства Великобритании в ООН Томас Фиппс заявил, что Лондон осуждает диверсию на «Северном потоке». При этом в Британии выражают поддержку расследованию, которое проводят ФРГ, Швеция и Дания, подчеркнул дипломат на заседании Совбеза ООН, сообщает РИА Новости.

Великобритания осуждает акты диверсии, направленные против газопровода «Северный поток», — отметил Фиппс.

Он добавил, что в Британии приветствуют письмо ФРГ, Швеции и Дании, которым страны — члены ООН были проинформированы о продолжении расследования. Фиппс уточнил, что в Лондоне ожидают результатов технического расследования, проводимого компетентными национальными органами трех стран.

Ранее постпред России при ООН Василий Небензя заявил, что расследование ФРГ, Швеции и Дании обстоятельств диверсии на «Северном потоке» направлено на то, чтобы замести следы и выгородить США. Дипломат добавил, что запросы Москвы, касающиеся этого расследования, в европейских столицах «высокомерно игнорируют».