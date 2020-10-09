Британия отозвала посла из Белоруссии

https://static.news.ru/photo/6bda79c2-6653-11ea-ae03-fa163e074e61_660.jpg Фото: Alex Lentati/Keystone Press Agency/Global Look Press

Министр иностранных дел Великобритании Доминик Рааб осудил высылку из Белоруссии дипломатов из Литвы и Польши. Он объявил, что Лондон отзывает своего посла из Минска для консультаций.

По его словам, такое решение было принято в знак солидарности с белорусским народом.

Великобритания осуждает решение Белоруссии выслать польских и литовских дипломатов. Совершенно неоправданно и только изолирует белорусский народ. В знак солидарности мы временно отзываем нашего посла для консультаций по ситуации в Белоруссии, — написал он в Twitter.

condemns Belarusâ decision to expel Polish & Lithuanian diplomats. Completely unjustified and will only isolate the Belarusian people. In solidarity, we are temporarily recalling our Ambassador for consultations on the situation in Belarus — Dominic Raab (@DominicRaab) October 9, 2020

2 октября Евросоюз ввёл в действие санкционный список против белорусских чиновников, которые, как считают в Брюсселе, несут ответственность за фальсификацию выборов и нарушение прав человека в республике. В списке 40 имён, президента Александра Лукашенко в нём нет.

В ответ Минск заявил, что тоже вводит санкции против Евросоюза. Однако не стал публиковать санкционный список «в соответствии со сложившейся цивилизованной дипломатической практикой».

Также МИД страны направил Польше и Литве рекомендации сократить число дипломатов в республике до 18 и 14 соответственно. Затем в ведомстве объяснили, что предложения являются обязательными к исполнению, писал NEWS.ru.