Британия добавила нескольких российских силовиков в санкционный список

Фото: Евгения Смоленская/NEWS.ru

Власти Великобритании ввели ограничительные меры в отношении представителей ФСБ и ВС РФ, сообщается на сайте британского правительства. В санкционный список также добавили молдавских политиков Илана Шора и Владимира Плахотнюка.

В расширенном санкционном списке оказались два сотрудника ФСБ: уполномоченный сотрудник первого управления службы по защите конституционного порядка и борьбе с терроризмом Андрей Тишенин и капитан Артур Шамбазов.

Санкции ввели против главы департамента государственных прокуроров Ростовской области Олега Ткаченко, командующего 90-й танковой дивизией полковника Рамиля Ибатуллина и Валентина Опарина, следователя и заместителя главы 534-го военного следственного управления Вооруженных сил Черноморского флота России.

Ранее глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен анонсировала девятый пакет ограничительных мер ЕС против России, в который войдут три новых российских банка и около 200 физлиц и компаний. В своем Twitter-аккаунте она опубликовала видео, в котором рассказала, что под санкции попадут предприятия ВПК, депутаты Госдумы, а также сенаторы, министры, члены партий и представители региональных властей РФ.

В свою очередь представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что рестрикции против РФ наносят вред европейским странам. По его мнению, отрицать это непрофессионально.