Британцы подняли на смех Байдена за отказ от пресс-конференции с Путиным

Читатели британского издания Daily Mail подняли на смех президента США Джо Байдена после сообщения о его отказе от совместной пресс-конференции с российским лидером Владимиром Путиным.
По мнению пользователей, Байден банально
Байден слишком напуган, и Путину не нужно его позорить. Он сам позорится почти каждый раз, когда открывает рот, — заявил один из читателей.
Также комментаторы не исключили, что Байден не решился на совместное мероприятие, поскольку в этой ситуации рядом с ним не сможет находиться его супруга, подсказывающая ответы на вопросы. Ещё одна версия — страх опозориться перед российскими СМИ, которые станут задавать американцу неудобные вопросы.
Похоже, его кураторы решили положить этому конец! Они знают, что «комнатное растение» выставит себя дураком, — заявил один из пользователей.
Нужно быть слепым, чтобы не понять одного: Путин порвёт Байдена на куски! Весь мир это понял! — отметил другой.
Очевидно, что Байден боится Путина, — резюмировал третий.
Ранее Джо Байден сообщил, что не станет принимать участия в совместной пресс-конференции с президентом России Владимиром Путиным по итогам саммита РФ — США. Американский лидер пояснил, что на сольной пресс-конференции он намерен ясно обозначить условия улучшения отношений с Москвой. В совместной конференции он