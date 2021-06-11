Британцы подняли на смех Байдена за отказ от пресс-конференции с Путиным

https://static.news.ru/photo/d3bc492e-998a-11eb-98ea-96000091f725_660.jpg Джо Байден Фото: CNP/AdMedia/Global Look Press

Читатели британского издания Daily Mail подняли на смех президента США Джо Байдена после сообщения о его отказе от совместной пресс-конференции с российским лидером Владимиром Путиным.

По мнению пользователей, Байден банально испугался , что на фоне российского коллеги будет выглядеть не слишком конкурентоспособным.

Байден слишком напуган, и Путину не нужно его позорить. Он сам позорится почти каждый раз, когда открывает рот, — заявил один из читателей.

Также комментаторы не исключили, что Байден не решился на совместное мероприятие, поскольку в этой ситуации рядом с ним не сможет находиться его супруга, подсказывающая ответы на вопросы. Ещё одна версия — страх опозориться перед российскими СМИ, которые станут задавать американцу неудобные вопросы.

Похоже, его кураторы решили положить этому конец! Они знают, что «комнатное растение» выставит себя дураком, — заявил один из пользователей.

Нужно быть слепым, чтобы не понять одного: Путин порвёт Байдена на куски! Весь мир это понял! — отметил другой.

Очевидно, что Байден боится Путина, — резюмировал третий.

Ранее Джо Байден сообщил, что не станет принимать участия в совместной пресс-конференции с президентом России Владимиром Путиным по итогам саммита РФ — США. Американский лидер пояснил, что на сольной пресс-конференции он намерен ясно обозначить условия улучшения отношений с Москвой. В совместной конференции он не видит необходимости.