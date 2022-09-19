Британцы почтили двумя минутами молчания память Елизаветы II

Фото: IMAGO/Paul Marriott/Global Look Press

Жители Соединенного Королевства почтили двумя минутами молчания память королевы Елизаветы II, панихида по которой проходит в Вестминстерском аббатстве, сообщает ТАСС. Государственные похороны проходят в Лондоне, но тело королевы будет захоронено на территории Виндзорского замка.

Значительную часть Гайд-парка заполнили десятки тысяч человек, начавшие собираться с раннего утра. У больших экранов, с помощью которых можно следить за трансляцией церемонии, можно услышать речь на множестве языков, в том числе на китайском, испанском, португальском и итальянском. Многие следят за трансляцией в режиме онлайн на экранах своих мобильных телефонов или держат британские флаги и символику с изображением королевы.

Ранее сообщалось, что в Лондоне завершилась церемония публичного прощания с Елизаветой II. Мероприятие длилось четыре дня, с 14 сентября (19:00 мск) до 19 сентября (08:30 мск) в Вестминстерском дворце. Он был круглосуточно открыт для всех желающих проститься с монархиней. Елизавета II скончалась 8 сентября на 97-м году жизни.