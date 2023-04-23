Британцы осадили призвавшего готовиться к войне с РФ «кабинетного стратега» Читатели Telegraph осудили британского депутата, призвавшего готовиться к войне с Россией

Фото: Christian Charisius/Global Look Press

Британский депутат Боб Сили подвергся жесткой критике со стороны читателей издания Telegraph после того, как призвал готовиться к войне с Россией. Политика осудили после его слов о том, что Москва просчитывает варианты «нападения на Запад» и готовится «атаковать Британию».

Боб Сили, ты — клоун! Оставайся депутатом, а анализ России предоставь тем, кто в этом правда разбирается. Кабинетным стратегам вроде тебя тут не место, — написал пользователь с ником Paul Warrener.

Читатель добавил, что с трудом представляет, как Сили защитил докторскую степень по российской военной стратегии.

Некоторые читатели написали, что слова депутата являются шуткой и самым глупым, что когда-либо было ими прочитано в Сети. Британцы посоветовали парламентарию успокоить нервы и выспаться, а не нагонять панику.

Ранее радиостанция Radio ZET сообщила, что правительство Польши разработало план государственного управления в случае начала боевых действий. Согласно проекту документа, власти хотят таким способом обеспечить бесперебойное управление страной, а также минимизировать последствия.