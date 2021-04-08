Британцы боятся, что секретные подводные лодки России отрежут им Интернет

https://static.news.ru/photo/c035a49a-9872-11eb-90da-96000091f725_660.jpg Фото: mil/vk.com

В Великобритании заявили, что Россия создала тайный северный флот из подводных лодок, цель которых «погрузить страну в хаос». Об этом пишет «Ридус» со ссылкой на экспертов издания The Sun.

Британские специалисты на полном серьёзе уверяют, что сейчас эти подлодки скрываются на дне океана и ждут случая, чтобы с помощью роботизированных рук перерезать ключевые интернет-кабели, которые помогают экономике страны справляться с последствиями кризиса.

Даже незначительные повреждения способны вызвать неописуемый хаос и разрушение Великобритании, — заявил эксперт по обороне Роб Кларк из Общества Генри Джексона.

Британцы считают, что такая же реальная угроза нависла и над США, поскольку ранее директор национальной разведки США в своём отчёте призвал Вашингтон усилить защиту подводных кабелей.

Как рассказал американский подводник Аарон Амик, однажды он стал свидетелем, как русские тренировались поднимать и перерезать тросы во время военных учений у побережья Норвегии.

Базовый корабль представлял собой специально модифицированную подводную лодку с баллистическими ракетами, с которой были удалены ракеты. То пространство, где ранее находились ракеты, служило навесом для второй мини-подлодки, которую они спускали на дно. Они отстыковывали субмарину, и она ныряла очень глубоко, практически на дно, чтобы найти эти кабели, — вспомнил Амик.

Ранее бывший начальник Главного штаба ВМФ России Виктор Кравченко считает, что Вашингтон должен обратить внимание на всплытие трёх российских атомных субмарин в Арктике и подлёт к Северному полюсу двух истребителей МиГ-31. По словам отставного военного, эти действия были сигналом для США, писал NEWS.ru.