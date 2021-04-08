Британцы боятся, что секретные подводные лодки России отрежут им Интернет

В Великобритании заявили, что Россия создала тайный северный флот из подводных лодок, цель которых «погрузить страну в хаос». Об этом
Британские специалисты на полном серьёзе уверяют, что сейчас эти подлодки скрываются на дне океана и ждут случая, чтобы с помощью роботизированных рук перерезать ключевые интернет-кабели, которые помогают экономике страны справляться с последствиями кризиса.
Даже незначительные повреждения способны вызвать неописуемый хаос и разрушение Великобритании, — заявил эксперт по обороне Роб Кларк из Общества Генри Джексона.
Британцы считают, что такая же реальная угроза нависла и над США, поскольку ранее директор национальной разведки США в своём отчёте призвал Вашингтон усилить защиту подводных кабелей.
Как рассказал американский подводник Аарон Амик, однажды он стал свидетелем, как русские тренировались поднимать и перерезать тросы во время военных учений у побережья Норвегии.
Базовый корабль представлял собой специально модифицированную подводную лодку с баллистическими ракетами, с которой были удалены ракеты. То пространство, где ранее находились ракеты, служило навесом для второй мини-подлодки, которую они спускали на дно. Они отстыковывали субмарину, и она ныряла очень глубоко, практически на дно, чтобы найти эти кабели, — вспомнил Амик.
Ранее бывший начальник Главного штаба ВМФ России Виктор Кравченко считает, что Вашингтон должен обратить внимание на всплытие трёх российских атомных субмарин в Арктике и подлёт к Северному полюсу двух истребителей МиГ-31. По словам отставного военного, эти действия были сигналом для США, писал NEWS.ru.