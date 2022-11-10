Британцам дали очередной совет по экономии электроэнергии Telegraph: британцам рекомендовали закрывать на ночь шторы для экономии электроэнергии

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Председатель государственного Комитета по изменению климата Великобритании Джон Гаммер посоветовал жителям страны утеплять окна и закрывать шторы на ночь шторы, чтобы сохранить тепло в доме и сократить расходы на электричество, пишет газета The Daily Telegraph. По информации издания, чиновник обратился в Минфин страны с предложением запустить кампанию по информированию населения о способах сократить расходы на электроэнергию. По его мнению, казна таким образом сэкономит $39 миллионов.

Он предложил продвигать идею теплоизоляции емкостей для хранения воды, а также снижения температуры воды, поступающей в сеть установленного в доме котла, — сказано в публикации.

Британские аналитики рассказали журналистам, что страна может столкнуться с самым значительным с 1950-х годов падением уровня жизни из-за энергокризиса.

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