Поддержку Украины назвали слишком дорогим удовольствием для Евросоюза Политолог Федоров назвал поддержку Украины слишком дорогим удовольствием для ЕС

Фото: Daniel Kalker/dpa/Global Look Press

Поддержка Украины стала слишком дорогим удовольствием для Евросоюза, заявил в беседе с ФБА «Экономика сегодня» ведущий научный сотрудник Института Европы РАН Сергей Федоров. По мнению политолога, в украинскую экономику вкладываются огромные средства, а результатов не видно, при этом в самой Европе проблемы только нарастают.

В Евросоюзе и на Западе наблюдается усталость от Украины, в которую вкладываются огромные деньги без значительного эффекта. Ситуация не движется в лучшую сторону для украинского государства, которому предстоит пережить сложную зиму, — подчеркнул Федоров.

По его словам, вливание средств «в украинскую бочку с дырами» кажется некоторым европейским политикам нецелесообразной идеей. Многие западные страны уже заявили о необходимости поддерживать собственную экономику. Так, например, немецкий канцлер Олаф Шольц намерен потратить € 200 млрд в поддержку германских предприятий.

Эксперт заметил: на словах европейцы поддерживают Украину, но за фасадом скрываются сложности.

В целом Запад устал от Украины, неслучайно появилась информация о том, что спонсоры подталкивают Зеленского к переговорам с Россией. Все это звенья одной цепи — Запад видит, что попытки сломать РФ и вызвать в стране хаос не увенчались успехом, — добавил Федоров.

Первый заместитель главы ЕК Валдис Домбровскис ранее сообщил, что Евросоюз не сможет выделить Украине €3 млрд — треть средств, предусмотренных программой макрофинансовой помощи в €9 млрд, обещанной Еврокомиссией (ЕК) в мае. По словам, транш в €2,5 млрд, который Киев получит до конца ноября, станет последним в текущем году.