ЕС не сможет выделить в этом году треть обещанной помощи Украине

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Евросоюз не сможет выделить Украине €3 млрд — треть средств, предусмотренных программой макрофинансовой помощи в €9 млрд, обещанной Еврокомиссией (ЕК) в мае, сообщил первый заместитель главы ЕК Валдис Домбровскис, передает ТАСС. По его словам, транш в €2,5 млрд, который Киев получит до конца ноября, станет последним в текущем году.

Что касается оставшихся €3 млрд, мы действительно провели широкую дискуссию об этой сумме, оставшейся от €9 млрд евро, о которых объявили в ноябре. К сожалению, оказалось невозможно решить, как продвинуться вперед в нынешнем году, — пояснил Домбровскис.

По информации европейских источников, оставшиеся €3 млрд ЕС не может выделить Киеву, поскольку странам так и не удалось прийти к согласию по поводу финансовых гарантий этого займа.

Ранее член палаты представителей Конгресса США от Республиканской партии Крис Стюарт заявил, что Вашингтон не может и дальше финансировать Украину, не понимая стратегию президента Джо Байдена. Законодатели должны знать конечную цель американской помощи, отметил он.

До этого стало известно, что Госдеп ищет компании, которые проследят за расходованием выделенных Украине денег со стороны США. Соответствующая заявка ведомства размещена на правительственном портале. Из документа следует, что ведомству требуется мониторинг, документирование и оценка результатов «дополнительной помощи Украине в размере $14,8 млрд».