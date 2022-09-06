Боррель заявил об истощении запасов оружия в странах ЕС из-за Украины Боррель заявил, что запасы оружия в странах ЕС истощены после поставок Киеву

Фото: Deng Yaomin/XinHua/Global Look Press

Жозеп Боррель

Глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель заявил, что запасы оружия в странах Евросоюза «истощены» из-за военных поставок Украине. По его словам, Киев обеспечивается «большим потенциалом», сообщает Associated Press.

Военные запасы большинства государств-членов оказались я бы не сказал исчерпаны, но в значительной степени истощены, поскольку мы обеспечиваем украинцев большим потенциалом, — подчеркнул еврокомиссар.

В ходе дебатов с европейскими парламентариями Боррель предложил странам — участницам ЕС пополнять арсеналы, объединяя военные заказы. По его мнению, такой подход способен сократить расходы.

Боррель также отметил, что подготовку украинских военных в ЕС должны были начать год назад.

Ранее стало известно, что 4 сентября канцлер Германии Олаф Шольц заявил: страна не будет поставлять Киеву оружие без координации со своими союзниками. Он добавил, что Германия наряду с Великобританией и США предоставляют Киеву реактивные системы залпового огня. При этом страна сотрудничает с Нидерландами в поставках гаубиц.