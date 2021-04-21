Боррель заявил о поддержке Евросоюзом Чехии в её конфликте с Россией

https://static.news.ru/photo/14a7e0d0-a2e9-11eb-88bd-96000091f725_660.jpg Жозеп Боррель Фото: European Union/XinHua/Global Look Press

Глава евродипломатии Жозеп Боррель заявил, что Европейский союз поддерживает действия Чехии в её усилиях по привлечению к ответственности виновных во взрывах в Врбетице в 2014 году. По его словам, также ЕС осуждает непропорциональную реакцию Москвы.

При этом Россию дипломат призвал воздерживаться от деятельности, «угрожающей безопасности и стабильности в Европе», сообщает РИА Новости.

Говоря о взрывах на военном складе в Врбетице, Боррель отметил, что «подрывные действия российских спецслужб против интересов и безопасности ЕС и стран-членов и впредь будут встречаться с твердой решимостью, в том числе, на уровне Евросоюза».

ЕС крайне серьёзно относится к выводам чешских властей, основанным на тщательном расследовании причастности сотрудников российских спецслужб, — подчеркнул дипломат.

Ранее NEWS.ru сообщал, что сенат Чехии предложил правительству расторгнуть договор о дружеских отношениях с Россией. В рамках этого предложено оставить в Праге только одного российского посла, остальных сократить. За выдвинутое предложение о расторжении дружеских отношений с РФ проголосовали 67 из 72 бывших на заседании сенаторов. Они также поддержали решение кабмина выслать 18 российских дипломатов и осудили ответную высылку 20 своих сотрудников МИД.