https://static.news.ru/photo/591fedc4-19b1-11ea-b3f3-fa163e074e61_660.jpg Борис Джонсон Фото: Ben Stevens/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Езда на велосипеде по тротуару — самый дерзкий поступок премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона. В этом признался сам политик.

Он добавил, что осуждает граждан, нарушающих данный запрет, передаёт телеканал Sky News.

Я считаю, что это неправильно, и мне неприятно из-за этого, но иногда я мог заскочить на тротуар, прежде чем слезть с седла, — признал глава кабмина.

Когда Джонсон занимал пост мэра Лондона и возглавлял МИД Британии, то его часто фотографировали по время езды на велосипеде в столице королевства.

Ранее NEWS.ru сообщал, что Борис Джонсон считает грядущие парламентские выборы 12 декабря судьбоносным моментом для истории страны. Также он назвал 31 января 2020 года крайней датой выхода страны из Евросоюза в случае, если правящая Консервативная партия выиграет голосование.