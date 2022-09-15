Большинство жителей Словакии поддержали Россию в конфликте на Украине

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Большинство жителей Словакии поддержали действия России в ходе специальной операции на Украине, пишет издание Dennik N. В ходе опроса Словацкой академией наук, а также агентствами MNFORCE и Seesame выяснилось, что 52,1% словаков склонились к пожеланию победы России. Отмечается, что лишь пятая часть (19,1%) опрошенных желает безоговорочной победы Киева.

Результаты опроса свидетельствуют о том, что ясной победы России желает пятая часть опрошенных (20,6%). При этом более половины респондентов склонились к пожеланию победы России (52,1%), — сказано в публикации.

При этом 17,9% словаков не стали отвечать, как бы они хотели, чтобы разрешился конфликт.

Читатели французской газеты Le Figaro ранее пришли в ярость после слов главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен о том, что сейчас не время «мириться» с Россией. Глава ведомства в своем обращении к депутатам Европарламента призвала сохранить антироссийские санкции и проявить решительность в борьбе против Москвы. Французы раскритиковали такой подход и возмутились тем, что невыборный чиновник принимает решения за весь Европейский союз. Многие указали, что европейцы не готовы более платить за Украину.