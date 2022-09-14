Французы пришли в ярость после слов фон дер Ляйен о России Читатели Le Figaro пришли в ярость после отказа главы ЕК фон дер Ляйен «мириться» с РФ

Фото: Michael Kappeler/dpa/Global Look Press

Читатели французской газеты Le Figaro пришли в ярость после слов главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен о том, что сейчас не время «мириться» с Россией. Глава ведомства в своем обращении к депутатам Европарламента призвала сохранить антироссийские санкции и проявить решительность в борьбе против Москвы. Французы раскритиковали такой подход и возмутились тем, что невыборный чиновник принимает решения за весь Европейский союз.

Как можно давать такую огромную власть бюрократке, которую никто не выбирал и которая совсем далека от интересов европейских народов? — написал пользователь с ником Carlos Hojaij.

Многие указали, что европейцы не готовы более платить за Украину.

Кто она, черт возьми, такая? Мы отдаем себе отчет, кому отдали неограниченную власть? Кто ей дал право решать, когда воевать, а когда мириться? — возмутился читатель.

Некоторые отметили, что своими действиями глава ЕК приведет Евросоюз к развалу.

Экс-посол Украины в ФРГ Андрей Мельник, который ранее оказался в центре нескольких скандалов из-за своих высказываний, ранее обвинил немецких политиков в страхе перед президентом России Владимиром Путиным. Бывший украинский дипломат добавил, что российский лидер якобы «знает немецкую душу и умеет с ней хорошо играть». По его словам, это стало возможно из-за провала немецкой политики.