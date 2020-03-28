https://static.news.ru/photo/a076e872-7103-11ea-9fa7-fa163e074e61_660.jpg Фото: Erica Dezonne/Global Look Press

Министерство здравоохранения и социальных дел Великобритании сообщило о распространении коронавируса в стране. По данным ведомства, число умерших от COVID-19 составило 1019 человек.

Всего заразились 17 089 граждан, передаёт ТАСС. Власти страны сделали 120 776 тестов, 103 687 из них показали отрицательный результат.

По данным на 28 марта 2020 года, коронавирусной инфекцией заразились по всему миру свыше 615 тысяч человек. Более 28,5 тысяч умерли, около 135 тысяч выздоровели. В России — 1264 случая заболевания в 62 регионах, число выписанных пациентов выросло до 49.

Ранее NEWS.ru писал, что власти ОАЭ разрешили вывезти застрявших в стране из-за коронавируса россиян на родину. По данным Минтранса, российские авиакомпании совершат в ближневосточную страну пять вывозных рейсов.