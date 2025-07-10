Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
10 июля 2025 в 16:19

«Больше понтов»: в России высмеяли дроны-камикадзе ВСУ с колесами из мин

Военэксперт Баранец: дроны-камикадзе ВСУ с колесами из мин бесполезны на фронте

ВС Украины ВС Украины Фото: Социальные сети

Украинские дроны-камикадзе с колесами из мин ТМ-62 бесполезны на фронте из-за плохой проходимости, заявил NEWS.ru военный обозреватель «Комсомольской правды» Виктор Баранец. По его словам, данная разработка хорошо едет исключительно по дорогам, а в кустах сразу переворачивается.

О таких дронах-камикадзе ВСУ известно уже давно, наши конструкторы гораздо раньше делали абсолютно похожие. На ней устанавливается противотанковая мина ТМ-62, и эта тележка под руководством оператора направляется куда-нибудь на опорный пункт противника. Она очень капризная и требует твердой поверхности, чтобы не переворачивалась, и потому эффективность ее высока только в городе на асфальте. А там, где выстраивается позиция, в кустах, где много ям, буераков, балок и зарослей, она никакой пользы не приносит. Тут больше понтов и бахвальства, — сказал Баранец.

Он добавил, что иногда военные конструкторы придумывают бесполезные вещи. По словам военэксперта, российские инженеры доработали подобный дрон, оснастив его колесами большего размера.

Ранее стало известно, что Вооруженные силы Украины в кустарных условиях собрали дрон-камикадзе с колесами из мин ТМ-62. Наземный беспилотник был применен в зоне СВО.

ВСУ
СВО
дроны
Украина
Виктория Молчанова
В. Молчанова
Наталья Наволоцкая
Н. Наволоцкая
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Раскрыта правда о безграничной власти Ермака на Украине
В Белоруссии заявили, что не собираются нападать на страны Балтии
Нестерпимая жара до +40 градусов? Погода в Москве в выходные: чего ждать
Миллионы украинцев вернулись в свои дома
Келлог сравнил разрушения на Украине с последствиями Второй мировой войны
В США раскрыли, чем украинский конфликт закончится для властей в Киеве
«Временная пауза»: Рубио объяснил приостановку помощи Украине
США захотели помочь Украине с системами Patriot за счет союзников
В Госдуме оценили идею давать супругам скидки на места для поцелуев в кино
Автоэксперт объяснил, зачем водителям нужны перчатки
Дочь Ирины Шейк и Брэдли Купера разрыдалась из-за папарации
Депутатов встревожили низкие закупочные цены на яйца
«Больше понтов»: в России высмеяли дроны-камикадзе ВСУ с колесами из мин
В ЕС решили надавить на Россию ожидаемым способом
Масштабный сбой зафиксирован в работе СБП
Еще один дрон сбили на подлете к Москве
Тяжело переживший развод родителей сын Газманова показал архивное фото
В зоне СВО заметили украинский дрон-камикадзе с колесами из мин
Суд в Кишиневе огласил решение по аресту Гуцул
Рубио заявил о новом подходе России к конфликту на Украине
Дальше
Самое популярное
«Спортивный человек»: в России оценили угрозы Трампа «разбомбить Москву»
США

«Спортивный человек»: в России оценили угрозы Трампа «разбомбить Москву»

Беспощадный разгром ВСУ, прорыв под Покровском: новости СВО на вечер 8 июля
Россия

Беспощадный разгром ВСУ, прорыв под Покровском: новости СВО на вечер 8 июля

В Госдуме предложили повысить пенсии на 100% для одной категории граждан
Власть

В Госдуме предложили повысить пенсии на 100% для одной категории граждан

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.