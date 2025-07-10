«Больше понтов»: в России высмеяли дроны-камикадзе ВСУ с колесами из мин Военэксперт Баранец: дроны-камикадзе ВСУ с колесами из мин бесполезны на фронте

Украинские дроны-камикадзе с колесами из мин ТМ-62 бесполезны на фронте из-за плохой проходимости, заявил NEWS.ru военный обозреватель «Комсомольской правды» Виктор Баранец. По его словам, данная разработка хорошо едет исключительно по дорогам, а в кустах сразу переворачивается.

О таких дронах-камикадзе ВСУ известно уже давно, наши конструкторы гораздо раньше делали абсолютно похожие. На ней устанавливается противотанковая мина ТМ-62, и эта тележка под руководством оператора направляется куда-нибудь на опорный пункт противника. Она очень капризная и требует твердой поверхности, чтобы не переворачивалась, и потому эффективность ее высока только в городе на асфальте. А там, где выстраивается позиция, в кустах, где много ям, буераков, балок и зарослей, она никакой пользы не приносит. Тут больше понтов и бахвальства, — сказал Баранец.

Он добавил, что иногда военные конструкторы придумывают бесполезные вещи. По словам военэксперта, российские инженеры доработали подобный дрон, оснастив его колесами большего размера.

Ранее стало известно, что Вооруженные силы Украины в кустарных условиях собрали дрон-камикадзе с колесами из мин ТМ-62. Наземный беспилотник был применен в зоне СВО.