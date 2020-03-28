Департамент здоровья Эстонии сообщил о ситуации с распространением коронавируса в стране. По данным ведомства, за сутки на территории государства COVID-19 заразились 70 человек.
Общее число заражённых составило 645,
29% заражённых составляют люди в возрасте от 60 лет, 22% — от 40 до 49 лет, 20% — от 50 до 59 лет и 17% — от 30 до 39 лет.
На 28 марта число случаев заражения коронавирусом по всему миру превысило 600 тысяч. Умерли более 27,5 тысячи человек. Выздоровели около 135 тысяч.
В РФ зафиксировано 1264 случая COVID-19 в 62 субъектах. 49 пациентов выздоровели. Умерли пять человек, писал NEWS.ru.
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