Болгары возмутились статьёй об «угрозах» Путина Украине

https://static.news.ru/photo/60c8cd5c-22de-11eb-a465-fa163e074e61_660.jpg Владимир Путин Фото: Kremlin Pool/Global Look Press

Болгарское издание «Факти» опубликовало статью со следующим заголовком: «Путин угрожает Украине: наши ракеты быстро до вас долетят». Читатели раскритиковали авторов за несоответствие заголовка словам президента России.

В материале идёт речь о высказывании Путина о «красных линиях». Президент заявил, что в случае вступления Украины в НАТО подлётное время ракет от Харькова или Днепропетровска до Москвы сократится до 7–10 минут.

Однако болгарские журналисты иначе интерпретировали слова политика, чем вызвали недовольство своих читателей. Некоторые комментаторы просто подчеркнули, что с заголовком статьи «что-то» не так. Другие обратились к самому тексту материала и заметили, что в нём нет ни слова о том, что Путин угрожает украинцам ракетами. Автора статьи обвинили в манипулировании читателями.

Поливать кого-то грязью, не зная даже, в чём дело! Кошмар! Вы похожи на сборище старых сплетниц, — написал один из читателей.

Ранее японская газета Sankei Shimbun опубликовала материал о речи президента РФ Владимира Путина на полях ПМЭФ о мирном договоре с Токио и Курильских островах.

Российский лидер в Санкт-Петербурге заметил, что диалог с Токио по мирному договору не должен прекращаться, отметив менявшуюся позицию Японии по вопросу островов. При этом издание указало, что Россия по Конституции теперь не может в принципе передавать территории иностранным государствам.