Японцы оценили выступление Путина по Курилам

https://static.news.ru/photo/5cd7152e-c71f-11eb-ac9d-96000091f725_660.jpg Фото: Aleksey Ivanov/TV Zvezda/Russian Look/Global Look Press

Японская газета Sankei Shimbun опубликовала материал о речи президента РФ Владимира Путина на полях ПМЭФ о мирном договоре с Токио и Курильских островах.

Российский лидер в Санкт-Петербурге заметил, что диалог с Токио по мирному договору не должен прекращаться, отметив менявшуюся позицию Японии по вопросу островов. При этом издание указало, что Россия по Конституции теперь не может в принципе передавать территории иностранным государствам.

Публикация вызвала живой отклик читателей. В комментариях они выразили уверенность, что только с помощью военных действий можно «вернуть» острова.

Сколько раз можно об одном и том же?! Острова нам можно вернуть только силой! — написал один из пользователей.

Другие его в целом поддержали: «Пора бить „железным кулаком“, как в карате!», «Всё это представляется мне хитрой игрой России, пытающейся выманить у Японии какие-то деньги на экономическое сотрудничество», «Японии нужно срочно наращивать свой военный потенциал. Разработать и испытать ядерное оружие. Иначе против нас развернут новую агрессию».

Ранее стало известно, что решить проблему «северных территорий», как в Токио называют Курильские острова Кунашир, Шикотан, Итуруп и Хабомаи, можно только во время президентства главы России Владимира Путина. Так считает японский политик и депутат верхней палаты парламента азиатской страны Мунэо Судзуки. По его словам, если этот шанс упустить, то в будущем его не будет.