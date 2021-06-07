Японцы оценили выступление Путина по Курилам

Японская газета Sankei Shimbun опубликовала материал о речи президента РФ Владимира Путина на полях ПМЭФ о мирном договоре с Токио и Курильских островах.
Российский лидер в Санкт-Петербурге заметил, что диалог с Токио по мирному договору не должен прекращаться, отметив менявшуюся позицию Японии по вопросу островов. При этом издание указало, что Россия по Конституции теперь не может в принципе передавать территории иностранным государствам.
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Сколько раз можно об одном и том же?! Острова нам можно вернуть только силой! — написал один из пользователей.
Другие его в целом поддержали: «Пора бить „железным кулаком“, как в карате!», «Всё это представляется мне хитрой игрой России, пытающейся выманить у Японии какие-то деньги на экономическое сотрудничество», «Японии нужно срочно наращивать свой военный потенциал. Разработать и испытать ядерное оружие. Иначе против нас развернут новую агрессию».
Ранее стало известно, что решить проблему «северных территорий», как в Токио называют Курильские острова Кунашир, Шикотан, Итуруп и Хабомаи, можно только во время президентства главы России Владимира Путина. Так считает японский политик и депутат верхней палаты парламента азиатской страны Мунэо Судзуки. По его словам, если этот шанс упустить, то в будущем его не будет.