Болгарский политолог рассказал о связи протестов с «Турецким потоком»

https://static.news.ru/photo/784a10d2-d0e3-11ea-82b0-fa163e074e61_660.jpg Фото: Gazprom/Global Look Press

Акции протеста, участники которых декларируют далёкие от конкретики цели, охватили несколько стран Юго-Восточной Европы. Болгарский политолог Пламен Пасков считает, что стоящие за протестами силы используют народное недовольство для срыва российских энергетических проектов.

В беседе с изданием «ПолитЭксперт» Пасков напомнил , что в Болгарии протестные акции спровоцировал арест соратников действующего президента Румена Радева. Участники митингов изначально требовали отставки правительства и главного прокурора, однако затем лозунги протестующих изменились в сторону абстрактной позиции «за всё хорошее, против всего плохого».

Конкретика размылась, и стало непонятно, чего вообще хотят эти люди. Более того, камеры национальных средств массовой агитации и дезинформации стали показывать, что протест плохо организован. А буквально через два-три дня на улице появились уже хорошо подготовленные, опытные соросоидные ребята, которые начали сосредоточивать вокруг себя всё медийное внимание, почти ежедневно появляться в эфире телеканалов, — рассказал политолог.

В то же время протесты охватили соседние Сербию и Грецию. Участники акций в этих странах также не выдвигали конкретных требований. Пасков обратил внимание на несколько факторов, которые позволяют выявить тех, кто стоял за всеми этими событиями. В частности, у здания правительства Болгарии заметили машину американского посла. При этом в СМИ ничего не сообщалось о встрече членов кабмина с дипломатом. Вскоре после этого госсекретарь США Майк Помпео объявил о санкциях в отношении лиц и компаний, связанных с газопроводами «Северный поток — 2» и «Турецкий поток». Одновременно на сайте американского посольства в Софии появилось сообщение в поддержку протестов, которое фактически равносильно признанию в том, что эти акции является попыткой остановить реализацию проектов газопроводов, подчеркнул Пасков.

Получается как в том цинично-ироничном анекдоте: кролики думали, что у них любовь, а на самом деле их разводили. Мы думали, что можем влиять на нашу политику, но оказалось, что всё зависит от тех, у кого, во-первых, есть военные базы в Европе, а во-вторых — инструменты влияния на политическом уровне и на уровне НКО, — заметил политолог.

Пасков выразил уверенность в том, что Вашингтон организовал протесты в Болгарии, Греции и Сербии исключительно с целью продвижения своих энергоресурсов на рынках Европы.

Чтобы остановить проекты, они и устроили политическую дестабилизацию сразу во всех странах, через которые должны пройти русско-турецкие трубы: Сербия, Греция, Болгария. Почти одновременно, одинаковым образом, — заключил эксперт.

Как писал NEWS.ru, очередная крупная манифестация в столице Болгарии прошла в субботу, 25 июля. В акции приняли участие несколько десятков тысяч человек, автобусы свозили протестующих в Софию из других населённых пунктов страны.