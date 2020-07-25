Протестующие в Софии потребовали отставки правительства

https://static.news.ru/photo/5d440734-ce6d-11ea-b739-fa163e074e61_660.jpg Фото: AP Photo/Valentina Petrova/ТАСС

Болгарская социалистическая партия сообщила о проведении в Софии общенационального митинга. Протестующие требовали отставки правительства и выступали против коррупции и грабежа.

Против коррупции и грабежа. Вместе за Болгарию, — скандировали они.

В акции протеста приняли участие несколько тысяч человек. К месту шествия их доставили десятки автобусов из разных уголков страны, передаёт ТАСС.

Нас здесь собрала любовь к Болгарии, мы здесь, чтобы спасти страну от мафии. Мы вместе, чтобы защитить своих детей, свои семьи и своих родителей от грабежа. За 10 лет управления Борисов, ГЕРБ и партии, которые их поддерживают, ограбили наше настоящее, — заявили митингующие.

Они подчеркнули, что на сегодняшний день в Болгарии самая неконкурентная экономика, очень высокий уровень коррупции, а также зависимая и неэффективная судебная система. Большинство управляющих заинтересованы в получении денег, а не в развитии страны.

В Болгарии с 9 июля 2020 года продолжаются уличные акции протеста. Митингующие требуют отставки правительства и главного прокурора страны. Действия прокуратуры стали непосредственным поводом для протестов — силовики арестовали сотрудников администрации президента, что ряд граждан посчитали атакой правительства на главу государства Румена Радева.

Как информировал NEWS.ru, ранее болгарский лидер обратился к нации. Он заявил о необходимости отправить в отставку правительство страны и генерального прокурора.