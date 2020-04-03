Более тысячи швейцарцев заразились коронавирусом за последние сутки

https://static.news.ru/photo/c09a6d60-75c5-11ea-953e-fa163e074e61_660.jpg Фото: Jean-Guy Python/Keystone Press Agency/Global Look Press

В Швейцарии за последние сутки число заразившихся коронавирусом выросло на 1036 человек.

Об этом сообщили в Федеральном управлении здравоохранения страны. По его данным, за это время от заболевания скончались ещё 52 пациента. Всего на сегодняшний день в стране зафиксировано более 19,3 тысячи заразившихся.

Наибольшее число случаев инфицирования наблюдается в граничащем с Италией кантоне Тичино, Во, Женеве и полукантоне Базель-Штадт. По словам министра внутренних дел, занимающегося вопросами здравоохранения, пик заболеваемости в стране ещё не достигнут, передаёт ТАСС. Он призвал жителей продолжать поддерживать гигиену, соблюдать дистанцию и по возможности не выходить из дома.

Ранее NEWS.ru писал о том, что за последние сутки в Великобритании число смертей от коронавируса увеличилось на 684 и достигло 3605. Таким образом, королевство обогнало по этому показателю КНР, где от заболевания скончались 3326 человек.