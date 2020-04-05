Более 800 новых случаев заражения коронавирусом выявлено в Швейцарии

https://static.news.ru/photo/78afd3ca-7730-11ea-b836-fa163e074e61_660.jpg Фото: Felix Kästle/Global Look Press

Власти Швейцарии сообщили о 822 новых случаях заражения коронавирусом. За сутки скончались 19 человек.

Всего в стране зарегистрировано 559 погибших, общее число заражённых составляет 21 100 человек, сообщает РИА Новости.

21 марта власти Швейцарии запретили жителям собираться на улице более пяти человек. Им не рекомендуется выходить на улицу без острой необходимости, также нужно держать социальную дистанцию.

NEWS.ru писал, что в Австрии от коронавируса скончались 204 человека. Прирост новых случаев заболевания серьёзно замедлился.

Всего в мире коронавирусом заразились более 1,2 млн человек, умерли более 64 тысяч, излечились 246 тысяч.

В России коронавирус диагностирован у 5389 человек в 79 регионах. За весь период зафиксировано 45 летальных исходов, выздоровели 355 человек.