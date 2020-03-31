https://static.news.ru/photo/0e27bd9c-7370-11ea-b8ef-fa163e074e61_660.jpg Фото: XinHua/Global Look Press

Ещё 837 человек скончались за прошедшие сутки в Италии. Общее число умерших от коронавируса в стране составило 12 428 человек. Об этом заявил глава службы гражданской обороны Италии Анджело Боррелли.

На сегодня инфицированы 77 635 человек, число больных за сутки выросло на 2107, — заявил Борелли на традиционном брифинге.

По его словам, за сутки излечились от коронавируса 1109 человек. Всего из больниц были выписаны 15 729 человек.

В понедельник, 30 марта число вылечившихся составило 1590 пациентов, что стала рекордным показателем с начала эпидемии в стране. За этот день заразились 1648 человек.

Общее число заразившихся, включая умерших и поправившихся в Италии составило 105,7 тысячи человек. 30 марта этот показатель составлял 101,7 тысячи человек.

Бывший глава Минздрава Италии Джироламо Сиркья считает, что страна ещё не достигла пика заражения коронавирусом. Он затруднился предположить, когда ситуация достигнет пика и будет идти на спад. Сиркья считает, что итальянское правительство оказалось «посреди шторма» и власти делают всё возможное, чтобы справится с ним и решить проблему. Об этом писал NEWS.ru,

Всего в мире коронавирусом заразились более 786 тысяч человек, излечились 166 человек, более 37 тысяч скончались. В России число заболевших достигло 2337 человек, выписаны из больниц более 100 человек, умерли 17 пациентов. На Москву приходится ещё 1613 случаев, 70 пациентов выписаны из больниц.